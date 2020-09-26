В воскресенье, 27 сентября, у некоторых знаков Зодиака сложатся благоприятные условия, чтобы осуществить свои желания. Кто же эти счастливцы?

Овен (21.03 - 20.04)

Завтра у Овнов ожидается подъем энергии, которая позволит им добиться многого, шутя и играя. Как будто само собой может осуществиться одно из ваших желаний. Для этого сложатся все условия. К тому же вам будут помогать ваши близкие и окружающие.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы могут натолкнуться на то, что на горизонте вырисовывается новое любимое дело. Это может оказаться то, что всегда было у вас под носом, но вы не рассматривали это, как новый путь. Так, что, если Тельцы загадали найти свое призвание, то завтра они окажутся совсем рядом, стоит только внимательнее прислушаться к себе и присмотреться, чем вы интересуетесь.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Завтра все шансы исполнить свое желание появятся и у Стрельцов. Но тут многое будет зависеть от вас самих. Не стоит распыляться на все подряд, выберите одно, но самое важное. То которое можно исполнить сейчас, но вы все время откладываете. Отложите всех и всё и превратите его в реальность.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы будут стремиться к поставленной цели, но окажется, что цель нисколько не приближается, зато что-то другое, о чем вы уже стали забывать, сбудется будто бы само собой. Выяснится что не всегда работает правило: чем больше приложить усилий, тем больше получишь.