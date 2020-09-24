В четверг, 24 сентября, первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров приняла посла Исламской Республики Иран в Украине Манучехра Моради по его просьбе. Собеседники обсудили несколько тем, включая расследование крушения под Тегераном украинского пассажирского самолета. Представитель Ирана напомнил о скорых переговорах в Тегеране по поводу расследования трагедии.

Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

Джапарова подробно рассказала послу о нарушениях Россией прав человека на временно оккупированной территории Крыма, милитаризации Азово-Черноморского региона и о международных усилиях Украины по поводу прекращения оккупации полуострова, отметили в пресс-службе МИД.

Иранский посол в ответ подтвердил неизменность позиции Ирана по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники также обсудили сотрудничество Украины и Ирана в сферах культуры, образования и пути повышения эффективности взаимодействия в рамках ООН и других международных организаций.

Джапарова сказала, что в Украине надеются на обеспечение Ираном оперативного, прозрачного и объективного расследования причин падения самолета авиакомпании МАУ и наказание виновных, а также на выплаты компенсаций семьям погибших и государству, предоставление гарантий того, что подобные трагедии в будущем не повторятся.

Посол Моради заверил в готовности иранской стороны к скорейшему и взаимоприемлемому решению затронутых вопросов в ходе следующего раунда переговоров, запланированных на 18-21 октября в Тегеране.

Как писала "Страна", на днях иранский генерал заявил, что самолет МАУ могли сбить США.

Мы также сообщали, что намеченные на октябрь переговоры в Тегеране будут уже вторыми по поводу сбитого самолета.