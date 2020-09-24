Двое участников массовых беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине в феврале 2020 года приговорены судом к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на один год. Об этом сообщается на сайте Новосанжарского райсуда.

Как установил суд, осужденные принимали участие в митингах в Новых Санжарах 20 февраля 2020 года, протестуя против размещения в медцентра Нацгвардии Украины "Новые Санжары" украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Ухань, для прохождения карантина. Около 19:00 митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями.

"П. и К., пренебрегая действующим общепринятыми правилами и нормами поведения в обществе, активно противодействовали представителям власти, с применением предметов, используемых в качестве оружия, а именно бросанием камней и кирпича в сотрудников правоохранительных органов, тем самым препятствовали организованной колонне автобусов, которые перевозили эвакуированных из КНР граждан и сопровождались служебными автомобилями правоохранительных органов с проблесковыми огнями", - говорится в сообщении.

В результате действий осужденных и других участников беспорядков, уголовные производства касательно которых выделены в отдельные производства, и неустановленных на текущий момент лиц, пятеро полицейских получили телесные повреждения разных степеней тяжести.

"Приговор суда направлен в Единый государственный реестр судебных решений (дела № 542/534/20, № 542/488/20). Судебные решения не вступили в законную силу", - указывают в суде.

Напомним, в конце февраля жители Новых Санжар в Полтавской области устроили настоящий бунт против размещения в местном госпитали эвакуированных из Уханя украинцев и граждан других стран.

Также мы сообщали, что в Новых Санжарах, где бунтовали против размещения украинцев из Уханя, в конце августа зарегистрировали первый случай Covid-19.