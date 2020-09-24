В Одессе, где недавно на аукцион была выставлена колония, злоумышленники пытались продать военный городок площадью почти 13,5 тысяч квадратных метров под видом арестованного имущества. Для этого они зарегистрировали на имя женщины имущество Минобороны. Сейчас сотрудники ведомства пытаются в судебном порядке обжаловать появление недвижимости на аукционе.

Об этом в четверг, 24 сентября, информирует пресс-служба ведомства.

"Фонды, принадлежащие Министерству обороны Украины, незаконно зарегистрировали и выставили на продажу как арестованное имущество. По обращению ведомства, удалось приостановить торги недвижимым имуществом одной из воинских частей в городе Одесса общей площадью 13 350,70 м2 и обжаловано действия государственного регистратора, который зарегистрировал указанное имущество на физическое лицо", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, 31 октября 2019 года женщина зарегистрировала право собственности на имущество ведомства в Одессе, что нанесло ущерб интересу государства в особо крупных размерах. Эта недвижимость расположена в освободившемся с 2007 года военном городке №210.

"25 июня 2020 частным исполнителем исполнительного округа Одесской области вынесено постановление об аресте имущества должника-указанной физического лица. В дальнейшем указанное недвижимое имущество было незаконно выставлено на продажу через ГП "Система электронных торгов арестованным имуществом", - добавили в ведомстве.

1 сентября 2020 Главное управление имущества и ресурсов Минобороны обратилось в Госбюро с требованием расследовать инцидент. В результате 8 сентября торги были остановлены согласно постановлению судьи Заводского районного суда Николаева.

"По данному факту, военной прокуратурой Одесского гарнизона внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины и по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Сейчас Министерством обороны Украины организована работа по обжалованию в судебном порядке нарушенных интересов государства в лице Минобороны и обжалования действий государственного регистратора", - резюмировала пресс-служба министерства.

Напомним, 6 августа, министр юстиции Денис Малюська запустил большую распродажу украинских тюрем. Одним из первых лотов на государственном аукционе стала колония в Одессе.

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