Российские космонавты проявят дружелюбие по отношению к инопланетянам, если встретят их в космосе, хотя у них нет никаких инструкций относительно подобных контактов. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков. В октябре он должен отправиться на Международную космическую станцию. По его словам, он не особо надеется на встречу с пришельцами. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я думаю, что при встрече с внеземной разумной жизнью, как и при встрече с земной разумной и неразумной жизнью, мы будем проявлять дружелюбие, доброжелательность и внимание, как мы и делаем каждый день",- сказал космонавт.

По его словам, до сих пор никто из космонавтов не встречал проявления внимания в космосе со стороны разумных цивилизаций.

Ранее "Страна" писала о том, что Египет позвал Илона Маска поискать инопланетян в пирамидах Гизы.

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