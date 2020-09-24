Бывший командир батальона "Айдар" и народный депутат Сергей Мельничук опубликовал факты нарушения закона при ликвидации возглавляемой Филаретом УПЦ КП и регистрации Православной церкви Украины. По его словам, произошел рейдерский захват имущества УПЦ КП группой лиц в пользу Петра Порошенко.

Большой пост-расследование на эту тему Мельничук опубликовал в своем Фейсбук.

Он привел несколько случаев подтасовок и нарушений при ликвидации церкви Филарета и регистрации ПЦУ.

Во-первых, судья Окружного админсуда Киеве Ярослава Добрянская в своем решении по иску Киевской патриархии УПЦ скопировала текст постановления поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, изменив его в пользу ПЦУ.

В п. 4 постановления сказано, что "Киевская Патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата прекращает свою деятельность как юридическое лицо после создания и регистрации религиозной организации "Митрополия УПЦ". В решении же судьи написано "Киевская митрополия УПЦ (ПЦУ)". Между тем в материалах дела Собора такой организации не значится, поэтому вердикт судьи тянет на служебную подделку.

Во-вторых, 30 января 2019 года Министерство культуры приказом №54 вопреки решениям поместного Собора ликвидировало УПЦ КП. Согласно этому документу, Минкульт на основании решений Собора УПЦ КП признал утратившими силу приказы министерства о регистрации устава УПЦ КП. Однако, как пишет Мельничук, только сам поместный Собор во главе с Филаретом имел право вносить изменения в устав КП и ликвидировать его.

В-третьих, в Украине нет оригинала текста поместного Собора ПЦУ.

"Он у Варфоломея (вот такая независимая церковь). Без оригинала госрегистратор не имел права совершать любые действия", - указал бывший комбат.

В-четвертых, ПЦУ не зарегистрирована согласно постановлению поместного Собора УПЦ КП, не имеет никакого отношения к УПЦ КП и не может быть ее правопреемницей. Причина уже названа в первом пункте: церковь под началом Епифания зарегистрирована как религиозная организация "Киевская митрополия Украинской православной церкви", тогда как в документах УПЦ КП правопреемницей названа организация под названием "Митрополия УПЦ".

В-пятых, Филарет имел по закону право созвать поместный Собор и отменить решение о ликвидации УПЦ КП, что и было сделано: архиерейский Собора УПЦ КП 20 июня 2019 года отменил решение поместного Собора 2018 года. Но эти изменения госрегистратор отказывается принимать.

В-шестых, были нарушения при образовании ликвидационной комиссии для УПЦ КП. Ликвидационная комиссия во главе с митрополитом Черкасским Иоанном (Яременко) была создана 27 июля 2019 года - уже после того, как Филарет отменил решение о прекращении деятельности УПЦ КП. К тому же в комиссию не вошел ни один представитель УПЦ КП.

"...Состоялся рейдерский захват УПЦ КП группой лиц для создания второй религиозной организации, захвата имущества и участия в политических процессах в пользу президента Порошенко... Для реализации преступных действий был использован административный ресурс ПЦУ, зарегистрированной противозаконным способом, с нарушениями требований к регистрации. Министерство культуры незаконно начало процесс ликвидации. Незаконно посягнув на имущество УПЦ КП, ПЦУ может быть ликвидирована как церковь, разжигающая межконфессиональную вражду и просто находящаяся вне закона. При этом незаконно созданная организация осуществляет свою деятельность вопреки Конституции Украины, вмешиваются в исполнительную ветвь власти и принимает участие в активной политической борьбе в пользу одной из политических сил", - резюмировал Мельничук.

Ранее "Страна" публиковала интервью с Филаретом, в котором он много говорил о ПЦУ и назвал Епифания Иудой.

Мы также приводили призыв ПЦУ к Филарету примириться с новосозданной церковью.