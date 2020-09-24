Для Тернополя и Бережан Тернопольской области, которые попадут в "красную" зону карантина с 28 сентября, Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела ограничения. В частности, власти запретили работу ТРЦ, банков и заведений общепита.

Об этом в четверг, 24 сентября, во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Запрещена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения (высадка возможна), прием посетителей субъектами хозяйствования в сферах культуры, кинотеатров, общепитов, ТРЦ, других заведений развлекательной деятельности, спортзалов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения кроме торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, семенами и садовым материалом, банковская и страховая деятельность, медицинская, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов, обслуживания и ремонта транспортных средств, техобслуживания, регистраторов расчетных операций, деятельность по ремонтам компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, объектов почтовой связи. Запрещено посещение учреждений, предоставляющих социальные услуги, кроме предоставляющих услуги экстренно", - заявил чиновник.

Степанов добавил, что в Тернополе и Бережанах региональная комиссия по ТЭБ и ЧС установит особый порядок работы общественного транспорта и учебного процесса. Глава Минздрава отметил, что в Бережанах был зафиксирован самый высокий показатель инцидентности за последние 14 дней - более 688 случаев заболевания Covid-19 на 100 тысяч населения. Это число в шесть раз превышает средний показатель и в 17 - базовый показатель, установленный Минздравом.

В то же время, Степанов рассказал об улучшении эпидемиологической обстановки в ряде украинских регионов.

"Показатели заболеваемости улучшились в таких административно-территориальных единицах: Чопе Закарпатской области показатель упал со 170 до 56 на 100 тыс. населения, Славуте Хмельницкой обл. - с 201 до 139, Волочисском районе Хмельницкой области - с 337 до 270, Герцаевском районе Черновицкой области – с 304 до 205 на 10- тыс. населения. Административно-территориальные единицы, где соблюдали все ограничительные меры, демонстрируют улучшение ситуации", - сказал министр.

Видео: YouTube/ КабМін

Напомним, согласно решению Комиссии по ТЭБ и ЧС, Киев с понедельника, 28 сентября, окажется в "желтой" зоне карантина, ограничения там будут смягчены.

Ранее мы писали о том, что 4 сентября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о подаче иска против Кабинета министров в Окружной административный суд Киева за решение отнести город к "красной" карантинной зоне. К этому дню город успел переместиться в "оранжевую" зону и вновь вернуться в "красную".