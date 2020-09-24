27 сентября, в уже восьмое воскресенье подряд, в Минске и других городах Беларуси состоятся оппозиционные акции протеста против президента республики Александра Лукашенко. Митинги пройдут под названием "Народная инаугурация настоящего президента".

Об этом в четверг, 24 сентября, информирует телеграм-канал Nexta, который является главным рупором оппозиции в Беларуси.

Так, акция в Минске начнется в 14:00, сбор демонстрантов пройдет на проспекте Независимости, возле станции метро "Немига" и в районе Стелы "Минск - город герой". В остальных городах сторонников оппозиции призывают в эрто же время выходить на центральные улицы и площади.

Стоит отметить, что название "Народная инаугурация" выбрана организаторами не с проста. Так, в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко неожиданно начал свою очередную каденцию. При этом о проведении церемонии инаугурации в этот день не знал даже Кремль, также о ней заранее не сообщала пресс-служба президента, в связи с чем СМИ прозвали ее тайной.

"Весь цивилизованный мир признает Светлану (Тихановскую - кандидата оппозиции на прошедших выборах) и Координационный совет единственными легитимными представителями белорусов. Пора белорусам показать миру, что такое настоящая народная инаугурация! Зовем всех своих друзей и знакомых. Берем портреты Светланы и плакаты в ее честь", - говорится в посте оппозиционного телеграм-канала.

В Nexta также прозвали инаугурацию Лукашенко "позорными крысиными посиделками", которые "не будут признаны ни белорусским народом, ни цивилизованным миром".

Напомним, недавно Лукашенко заявил, что власти Беларуси "никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать", а на мероприятие были приглашены около 2 тысяч человек.

Ранее мы писали, о том, что Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую - 10,12%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.