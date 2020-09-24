Митинги пройдут под названием "Народная инаугурация настоящего президента". Фото: РИА Новости

27 сентября, в уже восьмое воскресенье подряд, в Минске и других городах Беларуси состоятся оппозиционные акции протеста против президента республики Александра Лукашенко. Митинги пройдут под названием "Народная инаугурация настоящего президента".

Об этом в четверг, 24 сентября, информирует телеграм-канал Nexta, который является главным рупором оппозиции в Беларуси.

Так, акция в Минске начнется в 14:00, сбор демонстрантов пройдет на проспекте Независимости, возле станции метро "Немига" и в районе Стелы "Минск - город герой". В остальных городах сторонников оппозиции призывают в эрто же время выходить на центральные улицы и площади.

Стоит отметить, что название "Народная инаугурация" выбрана организаторами не с проста. Так, в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко неожиданно начал свою очередную каденцию. При этом о проведении церемонии инаугурации в этот день не знал даже Кремль, также о ней заранее не сообщала пресс-служба президента, в связи с чем СМИ прозвали ее тайной.

"Весь цивилизованный мир признает Светлану (Тихановскую - кандидата оппозиции на прошедших выборах) и Координационный совет единственными легитимными представителями белорусов. Пора белорусам показать миру, что такое настоящая народная инаугурация! Зовем всех своих друзей и знакомых. Берем портреты Светланы и плакаты в ее честь", - говорится в посте оппозиционного телеграм-канала.

В Nexta также прозвали инаугурацию Лукашенко "позорными крысиными посиделками", которые "не будут признаны ни белорусским народом, ни цивилизованным миром".

Белорусская оппозиция собирается провести масштабную "инаугурацию" Тихановской в это воскресенье. Скриншот: Нехта в Телеграм

Напомним, недавно Лукашенко заявил, что власти Беларуси "никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать", а на мероприятие были приглашены около 2 тысяч человек.

Ранее мы писали, о том, что Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую - 10,12%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.

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