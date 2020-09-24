Вчером в четверг, 23 сентябя, в полицию поступило сообщение о заминировании здания Днепропетровской ОГА. По словам очевидцев, возле здания прогремели взрывы во время эвакуации людей.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Уточняется, что сейчас на месте ЧП работают сотрудники ГСЧС и правоохранители. Оцеплены расположенные друг напротив друга здания ОГА и областного совета.

В то же время источники "Страны" в правоохранительных органах сообщили, что все произошедшее является легендой плановых антитеррористических учений СБУ. Поскольку здания ОГА и облсовета расположены в парковой зоне, то у этих событий было довольно много очевидцев, которых не на шутку встревожили взрывы, дымовая завеса и передвижения правоохранителей и спасателей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве нетрезвый мужчина "заминировал" рейсовый автобус на автовокзале.

Также мы сообщали, что "заминировавшего" мост Метро в Киеве признали вменяемым и выпустили из психбольницы.