Президент Владимир Зеленский во время визита в Братиславу (Словакия) 24 сентября заявил, что в Украине сейчас идет вторая волна заболевания Covid-19.

Слова главы государства передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострение, и растет количество заболевших. Потому у нас сегодня действительно запрещен въезд заграничным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна, мы смогли ее остановить. Тогда на 40 миллионов украинских граждан у нас было от 100 до 300 заболевших. Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине", - констатировал Зеленский.

Он добавил, что власти не могут рисковать ни украинцами, ни гражданами из других стран, которые прибывают в Украину.

"Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно", - заверил президент на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе.

Ранее "Страна" писала о первых итогах встречи двух лидеров стран в Словакии.

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