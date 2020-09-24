Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней для местных выборов в Украине.

Об этом информирует пресс-служба ЦИК в четверг, 24 сентября.

Так, комиссия утвердила следующие цвета бюллетеней для выборов:

депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета - голубые бюллетени





депутатов районного совета - светло-зеленые





депутатов городского совета - светло-желтые





депутатов районного в городе совета - светло-серые





депутатов сельского, поселкового совета - кремовые





сельского, поселкового, городского головы - светло-розовые

В ЦИК постановили, что избирательные бюллетени будут напечатаны на украинском языке на одинаковой бумаге и одном листе соответствующего цвета, где текст будет отображен только с одной стороны.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. Мы писали о том, по каким правилам они пройдут в условиях коронавирусного карантина.

Также "Страна" рассказывала о главных особенностях грядущих местных выборов.