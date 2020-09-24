ЦИК утвердила внешний вид бюллетеней для местных выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней для местных выборов в Украине.
Об этом информирует пресс-служба ЦИК в четверг, 24 сентября.
Так, комиссия утвердила следующие цвета бюллетеней для выборов:
- депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета - голубые бюллетени
- депутатов районного совета - светло-зеленые
- депутатов городского совета - светло-желтые
- депутатов районного в городе совета - светло-серые
- депутатов сельского, поселкового совета - кремовые
- сельского, поселкового, городского головы - светло-розовые
В ЦИК постановили, что избирательные бюллетени будут напечатаны на украинском языке на одинаковой бумаге и одном листе соответствующего цвета, где текст будет отображен только с одной стороны.
Напомним, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. Мы писали о том, по каким правилам они пройдут в условиях коронавирусного карантина.
Также "Страна" рассказывала о главных особенностях грядущих местных выборов.
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