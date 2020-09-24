Преподаватели 15 украинских университетов просят Шмыгаля не отменять обязательное ВНО по украинской литературе
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что его обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о недопущении отмены комплексного ВНО по украинскому языку и литературе для всех абитуриентов поддержали преподаватели уже 15 университетов.
Об этом Креминь написал в Facebook.
Так, к просьбе не отменять обязательное тестирование по украинскому языку и литературе, по данным мовного омбудсмена, поддержали преподаватели таких вузов:
- Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко,
- Донецкого национального университета имени Василия Стуса,
- Житомирского государственного университета имени Ивана Франко,
- Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко,
- Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко,
- Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника,
- Ужгородского национального университета,
- Хмельницкого национального университета,
- Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого,
- Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки,
- Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.
Ранее обращение к Шмыгалю подписали Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Киевский университет имени Бориса Гринченко, Луцкий национальный технический университет, Национальный университет "Острожская академия".
Напомним, выпускники, которые в 2021 году завершат получать полное общее среднее образование и/или планируют поступать в вузы, смогут самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять во время ВНО - по украинскому языку или украинскому языку и литературе.
Это нововведение не понравилось мовному омбудсмену Тарасу Кремню. Он потребовал не предоставлять абитуриентом такой выбор.