Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что его обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о недопущении отмены комплексного ВНО по украинскому языку и литературе для всех абитуриентов поддержали преподаватели уже 15 университетов.

Об этом Креминь написал в Facebook.

Так, к просьбе не отменять обязательное тестирование по украинскому языку и литературе, по данным мовного омбудсмена, поддержали преподаватели таких вузов:

Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко,

Донецкого национального университета имени Василия Стуса,

Житомирского государственного университета имени Ивана Франко,

Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко,

Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко,

Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника,

Ужгородского национального университета,

Хмельницкого национального университета,

Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого,

Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки,

Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Ранее обращение к Шмыгалю подписали Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Киевский университет имени Бориса Гринченко, Луцкий национальный технический университет, Национальный университет "Острожская академия".

Напомним, выпускники, которые в 2021 году завершат получать полное общее среднее образование и/или планируют поступать в вузы, смогут самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять во время ВНО - по украинскому языку или украинскому языку и литературе.

Это нововведение не понравилось мовному омбудсмену Тарасу Кремню. Он потребовал не предоставлять абитуриентом такой выбор.