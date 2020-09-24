В России решили улучшать демографию с помощью памятников беременным женщинам. В Московском патриархате поддержали идею установить такие изваяния во всех российских городах. Об этом пишет РИА "Новости".

"Такие памятники нужны в каждом городе. В стране сегодня дефицит социальной рекламы в поддержку института семьи", цитируют в сообщении руководителя направления профилактики абортов синодального отдела РПЦ по благотворительности Марию Студеникину.

По ее словам, сегодня в социальных сетях распространяется негатив против материнства и семейных ценностей.

Ранее активисты благотворительного проекта по помощи кризисным беременным женщинам "Спаси жизнь" обратились к московским властям с предложением установить в Москве памятники беременной женщине. Авторы инициативы отметили, что в России снижается уровень рождаемости.

Ранее "Страна" писала о том, что на Закарпатье полиция задержала медика, который уклонялся от тюрьмы за смерть роженицы.

Также мы сообщали, что в Днепре роженица с коронавирусом родила здорового мальчика.