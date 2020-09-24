Более 45% опрошенных украинцев поддерживают протестующих в Беларуси, которые выступают против президента Александра Лукашенко. При этом треть респондентов стоят на стороне президента республики.

Об этом гласят результаты исследования Киевского международного института социологии, которое проходило с 12 по 16 сентября.

"По результатам опроса, 45,3% всех украинцев поддерживают протестующих. Александра Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов", - говорится в сообщении.

При этом наибольшая концентрация поддержки протестующих наблюдается в западных и центральных регионах Украины, в то же время сторонники Лукашенко проживают в основном в южной части и на Востоке.

Социологи также спросили у респондентов об их политических предпочтениях внутри Украины.

Выяснилось, что среди электората самых популярных украинских политиков только у Юрия Бойко и партии ОПЗЖ большинство поддерживают Лукашенко. Во всех остальных партий и политиков избиратели преимущественно поддерживают белорусский протест.

В частности, среди избирателей Владимира Зеленского 28% поддерживают Лукашенко, а 49% - за протестующих. Среди избирателей Петра Порошенко 4% за Лукашенко, а 81% - за протестующих.

В рамках исследования было опрошено 2000 респондентов от 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую - 10,12%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования. В республике начались массовые оппозиционные акции протеста.

Вчера прошла тайная инаугурация Лукашенко в Минске, о которой не знали даже в Кремле. Тем временем в Европарламенте приняли резолюцию, исходя из которой глава республики перестает признаваться легитимным с 5 ноября.

Ранее наш корреспондент поехала в украинские села на границе с Беларусью и поговорила с их жителями по поводу из отношения к протестам в Беларуси.