В воскресенье, 20 сентября, двоих пассажиров рейса "Киев-Анталья" сняли с рейса из-за того, что они не захотели надевать маску в салоне самолета, а в ответ на замечания стали нецензурно выражаться.

Об этом в Facebook сообщила начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Леся Войтицкая.

По ее словам, семейная пара из Украины не придерживалась в самолете масочного режима и правил этикета.

Между двумя пассажирами рейса, по информации Войтицкой, произошел такой диалог: "- Наденьте маску! - На @@@ ее себе надень". После этого пограничники вывели из самолета супругов, не соблюдающих масочный режим, под аплодисменты других пассажиров.

"Еще полчаса в багажном отделении ковырялись, чтобы найти их чемоданы. Час задержки рейса. Скорее всего, еще и штраф за это заплатят. Вот так вежливость и маска могли спасти людям отпуск. Но что-то пошло не так", - написала Войтицкая.

Напомним, недавно главный эпидемиолог США заявил, что маски могут защитить от коронавируса лучше, чем вакцины.

Также мы писали о том, как мужчина, которого не пустили в супермаркет без маски, не мог попасть в суд, куда его тоже не пускали.