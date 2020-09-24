Самолет из Киева в Анталью задержали на час из-за скандалящих туристов. Фото: Pixabay

В воскресенье, 20 сентября, двоих пассажиров рейса "Киев-Анталья" сняли с рейса из-за того, что они не захотели надевать маску в салоне самолета, а в ответ на замечания стали нецензурно выражаться. 

Об этом в Facebook сообщила начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Леся Войтицкая. 

По ее словам, семейная пара из Украины не придерживалась в самолете масочного режима и правил этикета. 

Между двумя пассажирами рейса, по информации Войтицкой, произошел такой диалог: "- Наденьте маску! - На @@@ ее себе надень". После этого пограничники вывели из самолета супругов, не соблюдающих масочный режим, под аплодисменты других пассажиров.

"Еще полчаса в багажном отделении ковырялись, чтобы найти их чемоданы. Час задержки рейса. Скорее всего, еще и штраф за это заплатят. Вот так вежливость и маска могли спасти людям отпуск. Но что-то пошло не так", - написала Войтицкая.

Туристов высадили из самолета из-за хамства и отсутствия масок. Скриншот фейсбук-страницы Войтицкой

Напомним, недавно главный эпидемиолог США заявил, что маски могут защитить от коронавируса лучше, чем вакцины.

Также мы писали о том, как мужчина, которого не пустили в супермаркет без маски, не мог попасть в суд, куда его тоже не пускали.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.