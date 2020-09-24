Украина не самостоятельно принимает внешнеполитические решения и Киев даже не пытается это скрыть. Об этом идет речь в заявлении МИД Беларуси, которое стало ответом украинской стороне на заявление о непризнании Александра Лукашенко президентом. Заявление опубликованном на сайте МИД Беларуси.

"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества", - говорится в заявлении МИД Беларуси.

Также отмечается, что "при этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию".

"Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны", - говорится в заявлении.

При этом в МИД Беларуси добавляет, что и далее будет "поддерживать братский украинский народ".

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский отменил визит в Беларусь после признания Лукашенко нелегитимным.

Также мы сообщали, что ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.