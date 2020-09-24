Почти за месяц до местных выборов в Украине, которые пройдут 25 октября, в рейтинге партий лидирует "Слуга народа". Далее идут "Оппозиционная платформа" и "Европейская солидарность".

Об этом гласят результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19-22 сентября.

Так, в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"Слуга народа" - 15,6%,





"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%,





"Европейская солидарность" - 11,0%,





"Батькивщина" - 8,0%,





"За майбутне" - 5,9%.

Меньше 5% набрали бы:

"Радикальная партия" - 4,4%,





"УДАР" - 3,4%,





ВО "Свобода" - 3,3%,





"Партия Шария" - 3,0%,





"Голос" - 2,7%,





"Наш край" - 2,4%,





"Перемога Пальчевского" - 2,4%,





"Пропозиция" - 2,1%,





"Сила и честь"- 1,5%,





"Самопомич" - 1,2%.

Напомним, по состоянию на середину сентября наибольшую поддержку на местных выборах также имели партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", их готовы были поддержать 16% и 11,9% украинцев соответственно.

Ранее мы писали о том, почему результаты исследований "Рейтинга" свидетельствуют об аномальной явке на выборах в Украине.