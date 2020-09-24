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Почти за месяц до местных выборов в Украине, которые пройдут 25 октября, в рейтинге партий лидирует "Слуга народа". Далее идут "Оппозиционная платформа" и "Европейская солидарность".

Об этом гласят результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19-22 сентября.

Так, в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

  • "Слуга народа" - 15,6%,

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%,

  • "Европейская солидарность" - 11,0%,

  • "Батькивщина" - 8,0%,

  • "За майбутне" - 5,9%.

Меньше 5% набрали бы:

  • "Радикальная партия" - 4,4%,

  • "УДАР" - 3,4%,

  • ВО "Свобода" - 3,3%,

  • "Партия Шария" - 3,0%,

  • "Голос" - 2,7%,

  • "Наш край" - 2,4%,

  • "Перемога Пальчевского" - 2,4%,

  • "Пропозиция" - 2,1%,

  • "Сила и честь"- 1,5%,

  • "Самопомич" - 1,2%.

"Слуга народа" и "Оппоплатформа" продолжают лидировать в рейтинге партий - опрос. Инфографика - Рейтинг

Напомним, по состоянию на середину сентября наибольшую поддержку на местных выборах также имели партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", их готовы были поддержать 16% и 11,9% украинцев соответственно.

Ранее мы писали о том, почему результаты исследований "Рейтинга" свидетельствуют об аномальной явке на выборах в Украине.

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