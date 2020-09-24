"Слуга народа" и "Оппоплатформа" продолжают лидировать в рейтинге партий - опрос
Почти за месяц до местных выборов в Украине, которые пройдут 25 октября, в рейтинге партий лидирует "Слуга народа". Далее идут "Оппозиционная платформа" и "Европейская солидарность".
Об этом гласят результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19-22 сентября.
Так, в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:
- "Слуга народа" - 15,6%,
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%,
- "Европейская солидарность" - 11,0%,
- "Батькивщина" - 8,0%,
- "За майбутне" - 5,9%.
Меньше 5% набрали бы:
- "Радикальная партия" - 4,4%,
- "УДАР" - 3,4%,
- ВО "Свобода" - 3,3%,
- "Партия Шария" - 3,0%,
- "Голос" - 2,7%,
- "Наш край" - 2,4%,
- "Перемога Пальчевского" - 2,4%,
- "Пропозиция" - 2,1%,
- "Сила и честь"- 1,5%,
- "Самопомич" - 1,2%.
Напомним, по состоянию на середину сентября наибольшую поддержку на местных выборах также имели партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", их готовы были поддержать 16% и 11,9% украинцев соответственно.
Ранее мы писали о том, почему результаты исследований "Рейтинга" свидетельствуют об аномальной явке на выборах в Украине.