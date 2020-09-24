Верховной Раде предлагают изменить зарплаты членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Должностной оклад председателя хотят установить на уровне 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (80,08 тысяч грн).

Соответствующий проект закона №4107 обнародован на сайте парламента.

Так, инициаторами законопроекта выступили нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев и зампредседателя президентской фракции Евгения Кравчук. В пояснительной записке к документу его авторы сообщили, что предложенный оклад будет обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения членами Нацкомиссии служебных обязанностей, "стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, гарантировать принцип независимости Национального совета в своей деятельности".

Так, в соответствии с документом, должностные оклады членов Национального совета должны высчитываться, исходя из размера прожиточного минимума, установленного на 1 января календарного года (1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц сейчас составляет 2 102 гривны - Ред.).

Так должностной оклад членов Нацсовета, по мнению нардепов, должен составлять:

для главы Нацсовета по ТВ - 40 прожиточных минимумов (80,08 тысяч грн),

для первого заместителя председателя Национального совета - 37 прожиточных минимумов (77,8 тысяч гривен),

для заместителя председателя Национального совета и ответственного секретаря Нацсовета - 35 прожиточных минимумов (73,6 тысяч гривен),

для члена Нацсовета - 33 прожиточных минимума (69,4 тысяч гривен).

Депутаты предлагают парламенту установить членам Национального совета надбавки, доплаты, премии и другие выплаты в пределах соответствующих бюджетных назначений в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины и по решению Национального совета, при этом размер месячной премии председателя, первого заместителя председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена Национального совета не может превышать 30 процентов его должностного оклада.

Кроме того, членам Национального совета предлагается установить ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней с выплатой материальной помощи на оздоровление в размере среднемесячной заработной платы.

Любопытно, что, согласно декларации за 2019 год, занимавшая должность первого зампредседателя Нацсовета Ольга Герасимюк, получила 370,423 тысяч гривен зарплаты, то есть в месяц ей платили около 30,9 тысяч гривен, что в 2,5 раза меньше предложенного в законопроекте уровня оклада первого зампредседателя.

Напомним, НСЖУ призвал Раду утвердить новый состав Нацсовета по ТВ.

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