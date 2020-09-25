В субботу, 26 сентября, когда Луна будет находиться в Водолее, день пройдет под влиянием Сатурна - планеты, которая многих представителей гороскопа будет направлять на работу и обучение. Сильная энергия дня передастся Близнецам, Львам и Рыбам.

Завтра эти представители Зодиака будут заряжать окружающих энергией, не дадут отчаяться или поддаться осенней хандре.

Близнецы будут как никогда общительными и интересными собеседниками. Вас отличает остроумие и умение без умолку говорить на любые темы. Ваши шутки будут искрометными и не перейдут допустимых границ интeллигeнтнocти. Друзья и знакомые будут без ума от вашей энергичности, которая позволит до рассвета не смыкая глаз поддерживать веселую атмосферу в компании, даря всем ощущение молодости и беззаботности.

Львы будут пребывать в прекрасном расположении духа, им хочется наполнять яркими эмоциями не только свой день, но и радовать окружающих. Энергия счастья и радости будет в каждом вашем действии, в каждой фразе, вдохе и взмахе ресниц. Именно поэтому близким вы часто напоминаете калейдоскоп, через который серая жизнь обретает радужные краски.

Рыбы своей энергетикой смогут не только легко прогнать от близких осеннюю хандру, но и исцелить их от депрессии и других недугов. Ваши увлекательные рассказы о путешествиях, вpeмени внe дoмa, пoceщении paзличных мecт всегда оригинальные и становятся настоящим paзвлeчeнием для круга ваших знакомых, которые не так часто позволяют себе отдых.

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