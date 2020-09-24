Президента Беларуси Александра Лукашенко со вступлением в должность главы республики, после проведения тайной инаугурации, поздравил только лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Соответствующее сообщение появилось на сайте туркменского государственного информационного агентства Turkmenistan Today.

"Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил Александру Лукашенко поздравление с вступлением в должность Президента Республики Беларусь. В своем послании Президент Туркменистана пожелал народу Беларуси мира, дальнейшего прогресса и процветания", - говорится в сообщении.

При этом на сайте Лукашенко, ровно как и на ресурсах белорусского информагентства БЕЛТА, нет информации о поздравлении.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как прошла тайная инаугурация Лукашенко в Минске, о которой не знали даже в Кремле.

В свою очередь Лукашенко утверждает, что церемония инаугурации не была тайной и власти Беларуси "никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать".

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин лично не поздравлял Лукашенко с инаугурацией, так как ранее поздравил его с победой на выборах, которые прошли в августе.