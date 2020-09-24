46-летний житель Львова на протяжении 15 лет насиловал несовершеннолетних девочек, в его списке как минимум 11 жертв. Правоохранителям удалось сообщить преступнику о подозрении только сегодня.

Об этом в четверг, 24 сентября, информирует пресс-служба полиции.

Правоохранители сообщили, что первые случаи изнасилований и развращения детей возрастом от 11 до 14 лет относятся к 2005 году. Тогда преступник был руководителем неофициального молодежного лагеря.

"Следователи совместно с сотрудниками других подразделений полиции Львовщины провели колоссальную работу. Были установлены жертвы злоумышленника, сегодня - молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события - и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений", - заявил начальник полиции Львовской области Василия Виконского.

Сегодня, 24 сентября, правоохранители сообщили преступнику о подозрении по ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от ее добровольного согласия) и ч.1 ст.155 (Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК Украины.

Ранее мы писали о том, как в Сумской области по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки был задержан известный фотограф.

Напомним, недавно жителю Киева сообщили о подозрении в развращении девочек от 9 до 16 лет. Ему инкриминируют 44 преступных эпизода.