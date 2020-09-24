Украинская лоукост авиакомпания SkyUp, которая откроет прямые рейсы из Киева на остров Занзибар, не исключает возможность банкротства из-за убытков, нанесенных ей результате пандемии коронавируса.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил сооснователь компании Александр Альба.

"По Join UP! не подсчитывали (убытки), а по SkyUp - это 30 млн долларов до конца августа. 18 млн из них мы потеряли еще до июня. В июне полеты понемногу восстанавливались, поэтому убытки за эти два месяца лета немного сократились", - сказал Альба.

При этом в 2019 году SkyUp заплатила 200 млн гривен налогов и сборов. В этом году эти расходы должны были увеличиться до 400 млн гривен. А сейчас Альба видит угрозу банкротства, в связи с которым государство может потерять 100 млн гривен из-за увольнения 1 300 специалистов.

По прогнозам Александра Альбы, в сентябре ситуация может оказаться хуже, чем в августе, ведь туристический сезон закончился, хасидов не пустили в Умань, а въезд иностранцам запрещен до 28 сентября.

Напомним, ранее авиакомпания SkyUp ввела плату за регистрацию на авиарейс.

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