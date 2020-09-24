Квартира российского оппозиционера Алексея Навального в московском районе Марьино арестована судебными приставами. По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, это связано с иском компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина".

Уточняется, что приставы объявили о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире еще 27 августа, когда Навальный еще находился в коме.

"Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить", - пояснила Ярмыш. Тогда же были арестованы счета Навального.

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ September 24, 2020

Напомним, бизнесмен Евгений Пригожин перечислил в берлинскую клинику "Шарите" миллион рублей (около 370 тысяч гривен) на лечение Алексея Навального.

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