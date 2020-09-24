Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не удовлетворил жалобу бывшего народного депутата Виктора Чумака на постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко о закрытии дела по схеме "Роттердам+".

Об этом в четверг, 14 сентября, информирует телеграм-канал Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Сообщается, что решение об отказе в удовлетворении жалобы было вынесено судьей Екатериной Широкой. В ЦПК утверждают, что такого решения в организации не ожидали и "категорически с ним не согласны".

Также представители организации отметили, что ЦПК подал жалобу как одного из заявителей по делу, которую рассмотрит судья Олейник.

Напомним, что уголовное дело "Роттердам+" о самой большой коррупционной схеме по покупке угля времен Порошенко, 27 августа было закрыто в части, касающейся подозреваемых.

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро заявило, что намерено обжаловать закрытие прокурором уголовного производства.

Ранее мы подробно описывали схему "Роттердам+", с помощью которой, по мнению экспертов, смотрящие за энергетикой и лояльный к ним бизнеснесмен Ринат Ахметов получали сверхприбыли. Также "Страна" анализировала, что означает объявление подозрений по делу "Роттердам+".