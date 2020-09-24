На Донбассе, на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры, прошел международный форум "Люди мира", цель которого состоит в том, чтобы включить в переговорный процесс по Донбассу обычных людей, непосредственно пострадавших от войны на востоке Украины, сообщается на сайте УПЦ.

"Люди должны влиять на миротворческий процесс, так как от войны страдают не политики, а простые люди. Поэтому инициатива мира должна исходить от них. Политики порой хотят войны, порой - мира, каждый из них имеет свой взгляд на этот вопрос и личные интересы. А людям не важны мотивы военного столкновения, для них это реальная боль и скорби. Поэтому они должны желать мира и говорить о нем", - заявил митрополит Онуфрий.

По его словам, первым шагом на пути к миру должно быть установление человеческого общения между обеими сторонами конфликта. Далее - выявление общего, того, что объединяет, а не разделяет, и акцентирование на этом своего внимания. Итогом миротворческого процесса должно стать взаимное прощение.

Сегодня прошла пресс-конференция участников Форума, на котором было принято обращение к президенту Украины.

"Страна" публикует его полный текст.

"На нашей родине, украинской земле, шесть лет идет война. В мирные двери наших домов пришла смерть, пришло горе, разделило наши города и села, наши семьи, близких и родных людей.

По какой шкале сегодня можно измерить масштаб нашей трагедии? За годы этой войны появились десятки тысяч могил на нашей земле. Часто мы хоронили близких под бешеным огнем прямо во дворах своих домов, потому что не могли донести убитых родственников на кладбище. Наши дети, родившиеся в первый год войны, в этом году пошли в школу. А для кого-то издалека это простая, безликая, сухая статистика, выражение протокольной обеспокоенности, или просто расходы большой геополитики. Мы крошечная пятно цвета крови на карте мира, которых сегодня немало на бурлящей конфликтами, земному шару.

Кому залпы градов и щелчок снайперского огня широких украинских степях стали энергичным импульсом для политического и финансового лифта. Для них наши кровь и слезы, горе простых людей, стали топливом для дьявольского механизма по накоплению денежных знаков, которые, как известно, даже трупным смрадом не пахнут.

А есть и те, кто нашел в этой войне реализацию своего героизма. Кто беззаветно ринулся в бой защищать свое Отечество, свои идеалы, свою землю, родных и близких. Кто не щадил жизни своей брата своего.

Все войны, о чем мы знаем из истории, а теперь из своего личного опыта - пестрели и героями и негодяями, и людьми и извергами.

Большинство из тех, кто принял участие в работе Форума - это люди, живущие рядом с линией разграничения, и переселенцы, как никто сильно чувствуют разницу между реальным лицом войны и отражением ее в телевизорах. поддерживая усилия новые договоренности сторон конфликта о всеобъемлющем режим прекращения огня, Священный Синод Украинской Православной Церкви своим решением от 17 августа 2020 инициировал проведение Международного гражданского форума "Люди мира". Мы откликнулись на эту инициативу и присоединились к ней.

Каждый год, 21 сентября, отмечается Международный день мира. Поэтому именно в этот день мы начали работу Международного гражданского форума "Люди мира" в Свято-Успенской Святогорской Лавре Донецкой области, а его мультимедийный формат объединил участников из разных стран, людей, утверждают вечные общечеловеческие ценности, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности.

Конфликт в Донбассе является сложным по своему содержанию и влияет на многие планетарных процессов, поэтому наш Форум - международный.

Мы планируем, что Международный гражданский Форум "Люди мира" станет постоянно действующим. Для этого создаем мощный инструмент общения интерактивную и открытую для всех граждан медиа-площадку "Люди мира", где будут проходить дискуссии и рабочие коммуникации по темам Форума.

На Форуме мы рассмотрели положение дел в социальной сфере нашей жизни жителей и переселенцев Донбасса и Востока Украины. Мы начали рассмотрение вопросов, которые сегодня для нас вопросами выживания - медицины, образования, решения жилищных и бытовых проблем. Мы начали разработку программы действий по восстановлению мирной жизни людей на Донбассе и Востоке Украины.

Начало нашей работы показала необходимость создания исполнительного органа Международного гражданского форума "Люди Мира", который будет представлять проекты и программы, разработанные участниками Форума, в органах государственной власти, местного самоуправления Украины, международных учреждениях и организациях.

Вскоре будет два месяца, как в Донецкой и Луганской областях был установлен всеобъемлющий режим прекращения огня. За это время те из нас, кто проживает на линии конфликта, при поддержке местных властей сделали главное, что можно сделать перед зимой - залатали крыши и стены, вставили окна, отстроили жилье. Но есть много вопросов, которые не может решить только наша украинская сторона.

Так, например, те из нас, кто живет в населенном пункте Жованка, поселка Зайцево (а нас там проживает 105 граждан), из которых 7 детей, чтобы добраться до самого близкого к нам городка Бахмута, добираются по бездорожью дорога была разбомбленная.

Дорога имеет крайне важное значение для жителей поселка и является единственной от линии соприкосновения в безопасную сторону, поэтому эту дорогу жители Жованкы называют "дорогой жизни". Каждый день мы тратим около трех часов на то, чтобы отвезти по бездорожью наших детей в школу, и вернуться домой, в то время, как в мирное время мы проезжали эту дорогу за полчаса.

Уже несколько месяцев, как силами Донецкой областной администрации были подвозе все материалы и техника для прокладки дороги. Но так как для проведения работ требуется подписание двустороннего режима тишины, эти работы заморожены. 4 сентября 2020 повторно поступила заявка от руководителя ВЦА поселка Зайцево по обеспечению безопасного проведения работ по ремонту автомобильной дороги от трассы т0513 до н. п. Жованка. Командованием Объединенных сил было положительно рассмотрена заявка и предоставлены гарантии безопасности на соблюдение режима прекращения огня со стороны Вооруженных Сил Украины, в период с 15.09.2020 по 15.10.2020 № 5648 от 06.09.2020. Но гарантии безопасности от второй стороны конфликта, из-за СММ ОБСЕ до сих пор не предоставлены!

Это только один из примеров того, что несет нам война на бытовом, человеческом уровне, и таких примеров много.

Поэтому просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Александрович, как Президента Украины обратиться к лидерам Нормандской переговорной группы о безотлагательном принятии необходимых решений и сделать все для установления мира на Востоке Украины.

Мы обращаемся к Вам, глубокоуважаемый господин Президент, а также ко всем общественным силам, гражданам Украины и международного сообщества с предложением о сотрудничестве и объединении усилий в совместной работе по окончании войны, предотвращению социальной, экологической и гуманитарной катастроф, возрождению и устойчивого развития Донецкой и Луганской областей".

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