Белорусская таможня не пропускает в страну польские товары. Ввозить не позволяют практически любые продукты, при этом таможенники не поясняют, на основании какого распоряжения они действуют.

Об этом сообщает польская газета Wyborcza.

Так, усиленные проверки со стороны белорусских таможенников, по данным издания, начались еще 18 сентября. При этом запрещается ввозить практически любой польский товар: пачку кофе, шоколадку, даже рулон туалетной бумаги. Пересекающих границу ставят перед ультиматумом: либо выбросить продукты, либо возвращаться обратно в Польшу.

"Александр Лукашенко ввел запрет на ввоз польских товаров в Беларусь. Это, должно быть, наказание для поляков за поддержку белорусской оппозиции. От этого страдают не поляки, а белорусы", - пишет газета Wyborcza.

Уточняется также, что таможенники не дают объяснений, на основании какого распоряжения они действуют.



"Беларусь входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией. Любые дополнительные ограничения на границе должны применяться всеми этими государствами и на всех внешних границах. С польскими товарами не допускается только пересечение польско-белорусской границы", - отмечает издание.

Напомним, в понедельник на границе Беларуси с Литвой, Польшей и Украиной образовались очереди из сотен грузовиков.

Также мы писали о том, что Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать безвиз белорусам.