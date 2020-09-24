В Киеве в районе Бессарабской площади вор украл три декоративные туи. В результате его задержали сотрудники правоохранительных органов. Им оказался 34-летний мужчина. За содеянное похитителю грозит 17 тысяч гривен штрафа или до пяти лет в тюрьме.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Курьезный случай произошел вчера утром, 23 сентября в столице. Администратор одного из кафе обратился в полицию. Он по камерам заметил некого молодого человек, который выкорчевал перед их зданием три больших декоративных туи и унес в их сторону главной столичной улицы - Крещатика.

Как узнала "Страна" из собственных источников в патрульной полиции, найти любителя растений не составило труда. Его задержали по "горячим следам" в районе Майдана Независимости. Увидев приближающихся полицейских, парень пытался в пожарном порядке пристроить краденные туи на одной из клумб, будто бы они там и росли. Однако вкопать их не смог так, как рядом не было подручного инструмента.

Вором-ботаником оказался 34-летний молодой человек, который согласно Единого госресстра предприятий и организаций числится основателем некой фирмы в Алуште. Однако, как рассказал похититель, он приехал в Киев в поисках работы, а так как трудоустроиться не смог, решил украсть декоративные деревья и перепродать на рынке.

Согласно статьи за простую кражу по ч.1 ст.185 УК Украины ему грозит от 17 тысяч гривен штрафа, а если не сможет заплатить, то исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до пяти лет.

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