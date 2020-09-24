Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 сентября, посетит Астраханскую область, где на полигоне Капустин Яр состоится основной этап учений "Кавказ-2020".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает ТАСС.

"25 сентября президент России совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне Капустин Яр состоится основной этап стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", - сказано в сообщении.

Напомним, Украина в ответ на российские учения "Кавказ-2020" проводит военные учения "Объединенные усилия 2020" со странами НАТО.

Также мы писали о том, что Зеленский прокомментировал российские учения "Кавказ-2020" у границ Украины. Он заявил, что власти полностью к ним готовы и ничего не боятся.