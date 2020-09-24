У России заказали 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса
Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, к российскому препарату интерес проявили различные государства. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным Дмитриева, Россия планирует выйти на ежемесячный уровень производства вакцины в 10 млн доз к концу декабря текущего года. Это позволит привить всех желающих россиян в течение 6-9 месяцев, благодаря чему Россия окажется первой страной в мире, население которой будет полностью провакцинировано.
Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V". Выпуск препарата начался в августе, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.
Также мы сообщали, что Китай анонсировал готовность своей вакцины от коронавируса в ноябре.