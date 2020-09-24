Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, к российскому препарату интерес проявили различные государства. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным Дмитриева, Россия планирует выйти на ежемесячный уровень производства вакцины в 10 млн доз к концу декабря текущего года. Это позволит привить всех желающих россиян в течение 6-9 месяцев, благодаря чему Россия окажется первой страной в мире, население которой будет полностью провакцинировано.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V". Выпуск препарата начался в августе, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.

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