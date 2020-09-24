В Житомирской области вандалы срывали мох с камней в урочище "Каменное село", который называют "украинским Стоунхенджем". Злоумышленники пытались вывезти более 100 ящиков растительности, предположительно, на продажу для ландшафтного дизайна.

Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает ТСН.

Так, мужчины срывали пласты мха с огромных камней и грузили их в микроавтобус. Очевидцы сообщили об инциденте в правоохранительные органы. По приезду полицейские обнаружили автомобиль с ящиками мха и задержали преступников.

Мужчины не захотели раскрывать, в каких целях они срывали мох, однако лесоводы предположили, что его планировалось продать для ландшафтного дизайна. Теперь из-за действий вандалов главная достопримечательность урочища, обросшие мхом валуны, облысели.

"В нынешних климатических условиях нереально, чтобы он быстро восстановился. Конечно, нанесен огромный ущерб геологическому заказнику", - считает краевед Юрий Халимончук.

Так выглядел "украинский Стоунхендж" до действий вандалов. Фото: Flickr

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, недавно сотрудники Чернобыльского заповедника начали восстановление насаждений североамериканской сосны Банкса, которую завезли на север страны еще в прошлом столетии.

Ранее мы писали, что в конце 2018 года неподалеку от города Алфорд на северо-востоке Шотландии археологи обнаружили ранее неизвестный каменный круг, похожий на Стоунхендж.