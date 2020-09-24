Украина в вопросе достижения мира на Донбассе не реагирует на шантаж, но пытается поддерживать шаткий диалог, в том числе на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ), чтобы достичь результата и прекратить войну.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Словакии, пишет пресс-служба главы государства, в четверг, 24 сентября.

"Украина не идет на шантаж. И это видят все - и Европа, и, кстати, Россия. Но мы находим сегодня баланс для заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске и с Российской Федерацией, которая является субъектом Минского процесса", - заявил Зеленский

Он напомнил, что сейчас результатом всех заседаний ТКГ и советников лидеров государств - участников Нормандского формата является установление режима тишины в Донбассе.

Президент также добавил, что украинская сторона ожидает следующую встречу советников лидеров "Нормандской четверки", однако заявил, что цель этих переговоров заключается не в том, чтобы просто провести очередную встречу, а в получении результата.

"У меня информация, что эта встреча готовится в ближайшее время... Но после результативной встречи советников должна быть следующей встреча лидеров (стран Нормандского формата - Ред.)", - сказал президент.

Отметим, что в распоряжении "Страны" оказался документ с итогами совещания в Берлине по Донбассу. Из него следует, что последняя встреча советников не была результативной - согласовали один пункт из восьми.

Ранее мы писали, что Зеленский в ходе выступления на 75-й Генеральной ассамблее ООН раскритиковал систему организации, которая вот уже семь лет предпринимает недостаточно действенные способы в прекращении войны в Украине.