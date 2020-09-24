В четверг, 24 сентября, Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

Так, сегодня постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в штаб-квартире организации в Нью-Йорке подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общеполитических прениях 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, официально объявил о решении страны присоединиться к указанном протоколу. По его словам, Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

Отметим, что бессрочный меморандум на применение смертной казни действовал в Казахстане с 2003 года. Однако как вид уголовного наказания она отменена не была. Впрочем, с 2004 года вместо нее применяется пожизненное лишение свободы.

Напомним, этим летом в Соединенных Штатах впервые за 17 лет казнили заключенного.

Также мы писали о том, что, по данным правозащитников, в 2019 году в 20 странах казнили не менее 657 человек.