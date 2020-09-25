В пятницу, 25 сентября, Луна продолжает расти в Козероге. Это значит, что многие представители знака Зодиака сегодня смогут проявить исключительное трудолюбие, вежливость и осмотрительность.

Публикуем астрологический прогноз для тех, кому звезды сегодня особенно благоволят.

Овнов ожидает энергичная и активная пятница, когда вы сами можете приятно удивиться своим решениям и позитивному настроению. Помимо разрешения всех мелких бытовых проблем, вы разберете вещи, наведете порядок дома, заставите холодильник припасами на выходные, приобретете необходимую косметику и медикаменты. Появится время на спорт и даже поход в салон красоты.

Рабочие будни Львов разбавят приятные сюрпризы: от неожиданного приглашения в гости до внезапного путешествия или похода с коллегами в кафе. Сегодня даже банальный поход в магазин за хлебом может обернуться приглашением на романтический ужин. Женщины-Львы будут словно магнитом для мужчин, а семейные Львы сами станут инициаторами сюрприза или небольшого презента любимым.

Скорпионы сегодня будут радовать свое окружение. Возможно, вам захочется обновить свой гардероб с учетом ярких осенних красок и забыть наконец-то о классическом черном цвете. Привносите в свою жизнь радость, ищите необычные решения, добавляйте изюминку в привычные способы расслабления.

Сегодня Фортуна также будет на стороне Водолеев, которые быстро улавливают любые тенденции, проявляют гибкость и умеют импровизировать. Посвятите этот день себе, отказавшись от диет и ограничений, гуляйте на свежем воздухе, высыпайтесь и мечтайте! Словом, ищите вдохновение, утоляйте любопытство и повышайте уровень окситоцина.

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