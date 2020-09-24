В Москве при странных обстоятельствах погибла дочь известного артиста Владимира Конкина - 32-летняя София.

Два дня назад женщина не вернулась домой после тренировки в фитнес-клубе, куда она ходит в бассейн. Лишь на следующий день семья получила звонок из реанимационного отделения Боткинской больницы, куда Конкина попала с диагнозом "утопление". Об этом пишут российские СМИ.

Уточняется, что медикам не удалось спасти жизнь пострадавшей. Минувшей ночью она скончалась. Обстоятельства инцидента изучает полиция.

Известно, что София Конкина - младшая из троих детей заслуженного артиста России 69-летнего Владимира Конкина. София была юристом, но также занималась музыкой. Мать Софии и жена Владимира Конкина, скончалась от онкологии в 2010 году.

Ранее "Страна" писала о том, что в ДТП погиб российский актер Дмитрий Жулин, звезда сериалов "Охота на Берию" и "Александровский сад".

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