Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что газопровод "Северный поток-2" может создать угрозу для единства Европы. Такое заявление украинский лидер сделал во время рабочего визита в Словакию, на пресс-конференции в Братиславе.

Об этом пишет TACC.

По словам Зеленского, на переговорах с президентом Словакии Зузаной Чапутовой они обсуждали энергетическую безопасность. "Говорилось о "Северном потоке-2", который может создать угрозу для единства Европы", - сказал украинский лидер.

Кроме того он добавил, что реверсные поставки голубого топлива из Словакии способствовали энергетической безопасности Европы.

Напомним, ранее мы писали, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что есть основания полагать, что в ближайшее время строительство "Северного потока-2" будет завершено.

Также сообщали, что в конце июля сенат США поддержал новые санкции против строительства газопровода.