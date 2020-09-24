Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин снимет свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только действующий городской голова и кандидат в мэры Геннадий Кернес вернется на свое рабочее место.

Об этом в четверг, 24 сентября, политик сообщил "Стране".

"Тех, кто ждет мою битву с Геннадием Кернесом, останутся разочарованы. Всем хайпистам желаю купить леденец "Петушок" и сосать его до победного конца. Как только Кернес вернется в рабочее кресло, я снимусь с выборов", - заявил Добкин.

Он уточнил, что при этом география пребывания действующего мэра для него безразлична, чтобы принять такое решение.

"Без разницы, где он будет работать - в городе или на удаленке. Как только самочувствие Кернеса позволит ему приступить к работе, я тут же снимусь с выборов", - сказал Добкин.

Свое решение баллотироваться он объясняет желанием защитить Харьков от конкурентов Кернеса.

"Я посвятил Харькову большую часть своей жизни. И хочу чтобы Гена вернулся и дальше руководил городом. Я решил прервать свой поход на Киев исключительно ради, не дай Бог, случая ухудшения состояния мэра, чтобы предвосхитить катастрофу и чтобы Харьков не достался в руки тому, кто давно хочет его разорвать на части", - сказал он.

Напомним, в июне Михаил Добкин заявлял, что намерен баллотироваться в мэры Киева на предстоящих выборах. Однако 23 сентября политик заявил, что подал документы на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова.