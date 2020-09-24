В Киеве патрульные остановили девушку-водителя с признаками алкогольного опьянения. Сначала она пыталась скрыться, а потом предлагала полицейским поужинать у нее дома, вместо того чтобы составлять на нее админпротокол.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел ночью 18 сентября. Патрульные остановили автомобиль Toyota, который сначала наехал на бордюрный камень на улице Новогоспитальной, а потом неуверенно продолжил движение. За рулем внедорожника находилась женщина. Во время общения патрульные заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения.

Сначала водитель согласилась пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, но потом попыталась скрыться. После этого полицейские догнали ее, задержали и надели ей наручники.

"От прохождения освидетельствования женщина отказалась, мотивируя отказ тем, что свидетели ей не нравятся", - сказано в сообщении.

Девушку доставили в отделение, там, чтобы избежать наказания, она предложила полицейским поехать к ней на ужин с вином и жареным мясом. Однако правоохранители не согласились и составили на водителя протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КоАП.

Напомним, "Страна" писала о том, как под Киевом пьяный водитель протаранил патрульных, скрылся и вернулся.

Также мы сообщали, что за одну ночь в середине рабочей недели патрульная полиция Киева поймала 22 пьяных водителя.