Состояние заболевшего Covid-19 мэра Харькова Геннадия Кернеса улучшается.

Об этом в четверг, 24 сентября, сообщили врачи берлинской клиники Charite.

Пасынок харьковского городского главы Родион Гайсинский опубликовал в Instagram фотографию письма директора клиники, в котором говорится о состоянии Кернеса.

"У нас на лечении находится Геннадий Кернес из Харькова (Украина). Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся, что он полностью выздоровеет", - говорится в заявлении главврача.

Напомним, самолет с Кернесом на борту приземлился в Берлине 17 сентября. Его состояние медики оценивали как тяжелое, но пациент находился в сознании. Судя по декларации чиновника, лечение в Берлине обошлось ему в 4,124 миллиона гривен, еще 1,7 миллиона Кернес заплатил за услуги самолета "скорой помощи".

В среду, 23 сентября, кандидатуру Кернеса на пост мэра Харькова выдвинула его партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков".