Вчера суд в Киеве отменил запрет символики дивизии СС "Галичина".

Произошло это после того как националисты устроили под зданием файер-шоу. А судьи и адвокат накануне вынесения решения получили смс-угрозы от неизвестных. Там их обещали приравнять к "сепаратистам" и "слугам оккупантов".

В итоге Шестой апелляционный админсуд Киева, вопреки всем прогнозам, отменил решение Окружного админсуда Киева. Который в мае признал символы дивизии такими, что подпадают под закон о запрете коммунистической и нацистской символики.

То есть теперь символы дивизии СС "Галичина", которая воевала на стороне нацистской Германии и входила в состав войск СС, вновь в Украине не считаются нацистскими.

Почему это произошло - разбиралась "Страна".

Как запретили символику "Галичины"

Дивизия была создана в 1943 году, в оккупированном нацистами Львове. Входила в состав СС - преступной организации, которая занималась, кроме прочего, геноцидом и репрессиями в отношении украинцев.

Культ "Галичины" развернулся в Украине главным образом после Евромайдана. В том числе и на государственном уровне. Ставший частью системы власти Институт национальной памяти опубликовал на свом сайте обоснование, почему "Галичина" - не преступники.

"Дивизия Галичина, созданная в 1943 году, принадлежала не к общим СС, а к войскам СС (Waffen SS), и использовалась прежде всего как боевая часть", - заявлял глава Института Владимир Вятрович.

Впрочем, международное, да и украинское право такой градации не содержат. Что боевые части, что карательные органы СС - это одна и та же организация. Признанная, повторимся, в Нюрнберге преступной. и в этом смысле попытки делить SS на "плохое" и "хорошее", конечно же, смехотворны.

В 2017 году Вятрович уточнил свой тезис в ответе на официальный запрос "Страны". Он заявил, что "Галичина" и ее символика, размещенная на сайте Института нацпамяти, к нацизму отношения не имеют. А значит, не подлежат запрету по закону о коммунистической и нацистской символике.

Именно этот документ за подписью Вятровича оспорила в суде жительница Киева Наталья Мясникова. Суд продлился три года и пришел к выводу, что Институт нацпамяти не имеет права распространять заявления, которые сделал его руководитель.

То есть больше это госучреждение не имело право заявлять, что символика "Галичины" не является нацистской.

Решение, конечно, вышло максимально уклончивым.

С другой стороны, оно позволяло бы скорее добиваться схожих судебных решений в других случаях. Поскольку де-факто признало символы "Галичины" нацистскими, а значит подпадающим под закон о запрете нацистской и коммунистической символики. Что уже само по себе являлось прецедентом.

Однако Институт нацпамяти обжаловал это решение - даром, что Вятрович им уже не руководил, а пост директора занял вроде бы "умеренный" Антон Дробович, который обещал ошибок своего предшественника не повторять.

И вот апелляция по прошествии достаточно сжатого срока решение Окружного админсуда Киева отменила. Если запрет символики "Галичины" рассматривался три года, то его отмену смогли провернуть за четыре месяца.

Давление и угрозы националистов

О том, что символику украинской дивизии СС снова разрешили, 23 сентября сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"6-й апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Института наципамяти и отменил решение первой инстанции. Полное решение суда будет в понедельник. Теперь институт наципамяти может спокойно героизировать дивизию СС "Галиция"", - написал он в Facebook.

В Институте нацпамяти решения суда пока не прокомментировали.

Также Долинский опубликовал фото националистов, которые сопровождали заседание суда митингом. На нем зажгли файеры.

"Во вчерашнем заседании суда по делу дивизии СС "Галиция" приняла участие сборная команда поддержки института наципамяти из Правого сектора, Национального корпуса, Сокола, Традиции и порядка. Фан-клуб СС развернул баннер "Наша земля - наши герои" и зажег файеры", - сообщил он.

На своих страницах в соцсетях участие в акции подтвердили "Сокол" (молодежное крыло "Свободы") и "Правый сектор". Они также опубликовали фото из-под здания суда.

И все бы ничего - кого сегодня удивишь акциями националистов под судами - если бы судьи не пожаловались на угрозы.

"Страна" уже рассказывала, что двое из трех судей, принимавших решение по этому делу - Елена Кузьмишина и Наталья Бужак - написали заявления в полицию.

Судьи заявили, что на их мобильные номера поступили sms-сообщения от неизвестных.

В них говорилось, что это "напоминание всем врагам и предателям Украины," и что все судьи Окружного апелляционного админсуда "объявляются пособниками путинско-кремлевских сепаратистов и их холопов во власти", если они откажут в удовлетворении апелляционной жалобы Института.

"Допуская мысль о том, что символика дивизии "Галичина" может быть признана нацистской, вы не только вытираете ноги об истинных защитников Украины - вы кланяетесь и лижете ноги оккупанту и извечном врагу нашей нации", - говорилось в сообщениях.

Аналогичные угрозы пришли накануне суда и адвокату Людмиле Браславской, заявляет Долинский.

Дальше - больше. Ночью в подъезде и на двери истца Натальи Мясниковой развесили около 20 листовок с ее портретом, рунами СС и лозунгом "Слава нации, смерть врагам".

То же самое - и в подъезде у адвоката, которая представляет интересы истца.

В общем на этот раз группа поддержки СС "Галичина" основательно подготовилась и своими традиционными методами воздействовала на правосудие.

Вопрос - приведет ли это к пересмотру дела. И откроет ли полиция уголовные производства об угрозах.

Но пока эта история показывает, что своих "перемог" националисты, как и прежде, добиваются методом угроз и запугивания. В чем им пока не препятствуют.