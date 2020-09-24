Жители аннексированного Симферополя жалуются на текущую из кранов черную воду. Такая проблема обсуждается в Тwitter.

"Не было воды 2 дня, сегодня дали, что с ней делать?... Мы в этом "почаще моем руки", купаем детей, стираем. Что ждем? Холеру?" – написала местная жительница и опубликовала фото, демонстрирующие цвет водопроводной воды.

Другие пользователи подтверждают слова крымчанки и говорят, что такая же вода пошла из кранов во многих домах города.

"В Марьино тоже вода идет серая и грязная", "Скоро будет "бум" на ремонт газовых колонок и котлов", - жалуется один пользователь.

"Такого еще не было, что-то новенькое", - добавляет другой.

"Класс, я уже видел желтую, синюю, зеленую, теперь в коллекции черная вода", - делится впечатлениями третий пользователь.

"Вы не понимаете, это грязевые ванны", - шутит еще один подписчик.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как военные России прокладывают трубопровода для обеспечения Симферополя водой.

Также мы сообщали, что в Симферополе воду будут подавать по часам из-за истощения запасов в водохранилищах.