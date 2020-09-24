Третий Форум регионов Беларуси и Украины, который должен был пройти в октябре 2020 года в Гродно и на который Александр Лукашенко приглашал Владимира Зеленского, перенесли по инициативе украинской стороны на 2021 год. Соответственно, визит украинского главы государство в республику отменен.

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью "Украина Бизнес Ревю", передает пресс-служба Посольства Беларуси в Украине.

"В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь…" - сказал Сокол.

По его словам, в сентябре украинская сторона инициировала перенос Форума на следующий год. По мнению посла, в связи с этим пострадает экономика обеих стран.

"Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - заявил Игорь Сокол.

Напомним, глава украинского МИД Кулеба еще в августе заявил, что Украина поставила на паузу все официальные контакты с Беларусью. Причиной стали президентские выборы в республике и протесты, начавшиеся после них.

Также мы писали о том, что Кулеба заявил, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.