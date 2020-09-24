В четверг, 24 сентября, координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова сообщила о похищении полковника ВСУ, командира 117 бригады территориальной обороны, Юрия Полоуса.

"Около 2:00 в Сумах неизвестные похитили полковника Юрия Полоуса, командира 117 бригады территориальной обороны", - написала она на своей странице в Facebook. Отметим, что в настоящее время ее сообщение недоступно.

Однако позже стало известно, что "похищение" проходило в рамках учений силовиков.

Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области сообщает УНН.

Так, на вопрос, похитили ли в Сумах Юрия Полоуса, в полиции ответили, что нет. "Нет, это совместные учения военных, СБУ и полиции. Всех силовиков", - сказали в правоохранительных органах.

Напомним, в Украине проходят масштабные военные учения "Объединенные усилия-2020" при активном участии стран НАТО.

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