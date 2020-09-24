В Винницкой области кандидат в депутаты облсовета подрался с действующим депутатом Калиновского райсовета, который баллотируется в Калиновскую ОТГ. Последний был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Конфликт, по данным силовиков, связан с предвыборной кампанией.

Об этом в четверг, 24 сентября, информирует пресс-служба Нацполиции.

"В полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую объединенную территориальную общину, о том, что около 18.00 на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого областного совета с кандидатом в депутаты областного совета", - говорится в сообщении.

Во время общения между политиками возник конфликт, "связанный с избирательной кампанией". В результате 40-летний кандидат в депутаты Винницкого облсовета ударил в голову депутата Калиновского райсовета. В ответ пострадавший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser.

Свидетелем драки стал коллега потерпевшего, который вмешался в ситуацию и помог прекратить конфликт, выстрелив вверх из травматического пистолета.

"Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован", - заявили в полиции.

Инициатор драки задержан в процессуальном порядке. Поврежденный автомобиль помещен на штрафплощадку.

"Следствием открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации инцидента в соответствии с ч.2 ст. 296 УКУ (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование", - добавили правоохранители.

Напомним, недавно в результате драки на заправке в Житомирской области был избит депутат фракции "Слуга народа" Юрий Заславский.

Ранее мы писали, что в городе Березном Ровенской области на встрече народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко с избирателями произошла стычка между радикалами из "Нацкорпуса", правоохранителями и членами организации "Патриоты - За жизнь".