Президент России Владимир Путин лично не поздравлял лидера Беларуси Александра Лукашенко с инаугурацией, так как ранее поздравил с победой на выборах, которые прошли в августе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет TACC, в четверг, 24 сентября.

"Президент (России - Ред.) поздравлял президента Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и далее уже очно во время недавнего рабочего визита президента Беларуси в Сочи", - напомнил Песков.

По его словам, для поздравления с инаугурацией "нет обязательного" (протокола - Ред.), поскольку "поздравление уже было".

Напомним, вчера Александр Лукашенко официально стал президентом Беларуси. Его тайная инаугурация состоялась во Дворце Независимости в Минске. Впервые официальное мероприятие не анонсировали и не показывали по телевидению.

Также мы писали, что в Кремле не знали о запланированной на 23 сентября инаугурации Лукашенко.