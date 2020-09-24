В четверг, 24 сентября, прокурор попросил суд отправить радикала Сергея Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия, в СИЗО.

Такое заявление сделал прокурор во время подготовительного заседания в Приморском райсуде Одессе, пишет Стерненко в своем Telegram-канале.

"Прокурор снова требует отправить меня в СИЗО. Говорит, не знает, где я живу, что я доверия не заслуживаю т.д.", - написал радикал.

Напомним, инцидент с участием радикала произошел еще в 2018 году. Тогда Стерненко догнал Ивана Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце.

В начале августа Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайства о продлении домашнего ареста Стерненко. Суд назначил ему ночной домашний арест до 21 сентября.

Также мы писали, что в ближайшие недели Стерненко ожидает четыре вызова в суд.