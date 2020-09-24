Экскурсию по Мариинскому дворцу провели при помощи жестового языка. Фото: Офис президента

По случаю Международной недели глухих, дети с нарушением слуха посетили Мариинский дворец. Для них были организованы экскурсии, на которых использовался язык жестов. 

Инициатором мероприятий стала супруга президента Украины Елена Зеленская, передает Офис президента.

"Мариинский дворец посетили учащиеся специальной общеобразовательной школы-интерната № 18 г. Киева для слабослышащих детей, а также дети и взрослые из общественных организаций, которые занимаются помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. Это первый раз, когда глухие люди имели возможность не просто осмотреть залы и комнаты дворца, а ознакомиться с его историей при помощи жестового языка", - говорится в сообщении.

Жена Зеленского устроила экскурсии по Мариинскому дворцу для детей с проблемами слуха. Фото: Офис президента

В Офисе президента добавили, что Мариинский дворец после 12 лет реставрации был открыт для посетителей 4 сентября.

Жена Зеленского устроила экскурсии по Мариинскому дворцу для детей с проблемами слуха. Фото: Офис президента

"Все желающие могут посетить дворец в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00. А каждый четверг по инициативе первой леди Елены Зеленской в Мариинском дворце проводятся бесплатные экскурсии для школьников", - заявили в пресс-службе.

Жена Зеленского устроила экскурсии по Мариинскому дворцу для детей с проблемами слуха. Фото: Офис президента

Жена Зеленского устроила экскурсии по Мариинскому дворцу для детей с проблемами слуха. Скриншот: Офис президента в Фейсбук

Напомним, Зеленская выступила в роли гида по Мариинскому дворцу на экскурсии для школьников по случаю Дня знаний 1 сентября.

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