По случаю Международной недели глухих, дети с нарушением слуха посетили Мариинский дворец. Для них были организованы экскурсии, на которых использовался язык жестов.

Инициатором мероприятий стала супруга президента Украины Елена Зеленская, передает Офис президента.

"Мариинский дворец посетили учащиеся специальной общеобразовательной школы-интерната № 18 г. Киева для слабослышащих детей, а также дети и взрослые из общественных организаций, которые занимаются помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. Это первый раз, когда глухие люди имели возможность не просто осмотреть залы и комнаты дворца, а ознакомиться с его историей при помощи жестового языка", - говорится в сообщении.

В Офисе президента добавили, что Мариинский дворец после 12 лет реставрации был открыт для посетителей 4 сентября.

"Все желающие могут посетить дворец в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00. А каждый четверг по инициативе первой леди Елены Зеленской в Мариинском дворце проводятся бесплатные экскурсии для школьников", - заявили в пресс-службе.

Напомним, Зеленская выступила в роли гида по Мариинскому дворцу на экскурсии для школьников по случаю Дня знаний 1 сентября.

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