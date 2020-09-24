В Офисе генерального прокурора сокращена должность заместителя генерального прокурора Андрея Любовича, назначенного в марте 2020 года.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, Андрей Любович сообщил, что его должность была сокращена. Однако он продолжает являться сотрудником правоохранительных органов.

Андрей Любович курировал направление расследований ГБР, дела Майдана, нарушения прав граждан со стороны правоохранителей, преступлений военных. Он считался креатурой олигарха Игоря Коломойского.

Также сообщается, что у Любовича возник конфликт с генпрокурором Ириной Венедиктовой из-за согласования подозрения судьям Окружного админсуда по делу о захвате власти.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, как происходила смена кадров в Офисе генпрокурора после назначения ее руководителем Ирины Венедиктовой.

Так же мы рассказывали, что на госдаче, где поселилась Венедиктова, большой особняк и персональное озеро.