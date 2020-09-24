По состоянию на четверг, 24 сентября, еще 95 правоохранителей Министерства внутренних дел (МВД) заразились коронавирусом. Общее число случаев Covid-19 среди стражей порядка уже более 5 000.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Среди правоохранителей МВД зафиксировано 95 новых случаев заболевания Covid-19. Наибольшее количество случаев инфицирования зарегистрировано в Тернопольской, Львовской областях и в Киеве", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что всего с начала пандемии 5 047 правоохранителей заболели Covid-19, выздоровели - 4 567 человек, умерли 14 работников.

Напомним, в Украине сегодня еще 3 372 заболели Covid-19. Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 188 106 человек.

Ранее мы писали, что замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что более 100 сотрудников ведомства заражается коронавирусом каждый день.