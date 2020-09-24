Президент Российской Федерации Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира.

Об этом в четверг, 24 сентября, рассказал российский академик Сергей Комков, который направил заявку на номинацию российского лидера, передает РИА Новости.

"Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло в штаб-квартиру Нобелевского комитета", - сказал Комков в ходе пресс-конференции.

Писатель отметил, что сразу после получения российской заявки американская сторона номинировала президента США Дональда Трампа.



"У нас есть четкое понимание, кто, когда и во сколько поминутно - в 15.07 по местному времени это заказное письмо было получено в Осло..., и подписался один из секретарей Нобелевского комитета. После этой заявки началась буквально бешеная реакция со американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло (...), быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира - не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации - Трампа", - рассказал Комков.

В свою очередь в Кремле прокомментировали новость о выдвижении Путина на премию.

"Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами академик. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято - прекрасно, не будет принято - тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, 17 сентября стало известно, что ученые выдвинули российского оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира.

Также ранее мы сообщали, что "за историческое соглашение Косово и Сербии" Нобелевской премией может быть награжден президент США Дональд Трамп.

Примечательно, что речь идет о премии 2021 года, награждение которой намечено на 21 сентября. В этом году церемония пройдет в онлайн-формате из-за коронавирусной пандемии.