В 2020 году размер Нобелевской премии увеличат до 1 миллиона долларов (10 млн шведских крон). По сравнению с прошлым годом она станет на 110 тысяч долларов (1 млн шведских крон) больше.

Об этом со ссылкой на председателя Фонда Нобеля Ларса Хейкенстена пишет Reuters.

"Решение принято в связи с тем, что наши расходы и сумма капитала находятся в стабильном соотношении", - сказал Хейкенстен.

Отметим, что сумма премии не является постоянной, иногда она меняется. Например, изначально она составляла 150 тысяч шведских крон, а в 1981 году выросла до 1 млн крон. В 2000 году она увеличилась до 9 млн, а в 2001-м - до 10 млн, однако из-за глобального кризиса 2008-2009 годов призовые выплаты были сокращены до 8 млн крон в 2012 году, а в 2017-м снова увеличились до 9 млн крон.

Напомним, в этом году в Стокгольме отменили традиционную церемонию вручения Нобелевских премий с личным участием лауреатов из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Также мы публиковали видео награждения лауреатов Нобелевской премии 2019 года.